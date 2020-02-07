Su altına kalmaya başlayan Hasankeyf'i anlatan belgesel: Siya Avê

Tarihi Hasankeyf’i su altında bırakacak olan Ilısu Barajı’nın yapılış amacını iki kadının hikayesi üzerinden anlatan 'Siya Avê' (Suyun Gölgesi) belgeselinin ilk gösterimi 16 Şubat'ta yapılacak.

'Siya Avê' belgeselinini ilk gösterimi 16 Şubat'ta Batman Belediyesi’ne bağlı Ahmet Güneştekin Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Yapımını Mezopotamya Ajansı’nın üstlendiği, gazetecinin Metin Yoksu’nun yönettiği belgesel, Ilısu Barajı’nın yapılış amacını sorguluyor.

Ilısu Barajı nedeni ile su altında bırakılan köyleri ve 12 bin yıllık tarihe sahip antik kent Hasankeyf’i anlatan belgesel sorun ettiği konuyu Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Ewtê (Çeltikbaşı) köyünde yaşayan iki kadının hikayesi üzerinden anlatıyor.