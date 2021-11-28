Hasan Yağal’ın Müslüme’nin ablasına da cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı

3 yaşındaki Müslüme Yağal’ın ölümüyle ilgili tutuklanan ve gelinine tecavüz eden Hasan Yağal’ın 14 yaşındaki çocuğuna da cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı.

Müslüme'nin ölümü sonrasında tutuklanan Hasan Yağal'ın, 3 ayrı suçtan tutuklandığı öğrenilirken, dede olarak bilinen Hasan Yağal'ın, "kasten öldürme", "cinsel saldırı" ve "cinsel istismar" suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, tutuklandıktan sonra Gülnar Cezaevine gönderilen Hasan Yağal ile ilgili çıkan haberlerin ardından cezaevinde güvenlik önlemlerinin arttırıldığı bilgisi edinildi. Tek kişilik hücrede kaldığı bilgisi edinilen Yağal'ın, olası bir saldırıya karşın hücresinden çıkartılmadığı öğrenildi.

Ayrıca, Yağal'ın hücresinin bulunduğu alanların tamamında kamera ile üst düzey koruma yapıldığı belirtildi. Yağal'ın ifadesi sırasında Müslüme'nin boynunda tükürük örneğinin çıkmasıyla ilgili soruya ise, "Torunumu çok seviyorum. Boynundan öpmüş olabilirim. Bunda abartılacak bir şey yok" dediği de edinilen bilgiler arasında.

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