Hasan Mezarcı'dan Ahmet Hakan'a: Saray soytarısı

Kendisini "Mesih" ilan eden Refah Partisi eski milletvekili Hasan Mezarcı, kendisine "hasta" iması yapan Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a tepki gösterdi.

Geçen günlerde su içmenin sağlıklı olduğunu söyleyerek "Su içmenin orucu bozacağına dair dînî ahkâmı iptal ettim" sözleriyle gündeme gelen Hasan Mezarcı, Ahmet Hakan'ın kendisiyle ilgili olarak "Mesih olduğunu iddia eden Hasan Mezarcı, 'Su içmenin orucu bozma uygulamasını kaldırdım' dedi. Bunun üzerine çok mavra çevrildi. Hiçbirine gülmedim. Hoşlanmıyorum Hasan Mezarcı’yla dalga geçilmesinden. Hastaya gülmek gibi geliyor bana" ifadelerini kullanmasına yanıt verdi.

Mezarcı, Twitter'dan, "Ahmet Hakan gibi saray soytarılarına derim ki 'Su içmek sağlık açısından zorunluluktur, orucu bozmaz; ancak devleti milleti soyup yandaş yalakaya peşkeş çekmek, dîni, îmanı bozar, insanlığı bozar!' Mesih, Saraydan aldığı ulûfeyle konuşmaz, Allah'tan aldığı yetkiyle konuşur!" yazdı.

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