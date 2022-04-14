Kendisini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı: Su içmenin orucu bozacağına dair dînî ahkâmı iptal ettim

Kendisini "Mesih" ilan eden Refah Partisi eski milletvekili Hasan Mezarcı, sağlık açısından zorunluluk olduğu gerekçesiyle "su içmenin orucu bozacağına dair dini ahkâmı iptal ettiğini" söyledi.

Twitter'dan paylaşım yapan Mezarcı, "İyi geceler çocuklar. Su içmenin sağlık açısından zorunluluk olduğunu, uzun süre susuz kalmanın zararlarını biliyorsunuz. Su içmenin orucu bozacağına dair dînî ahkâmı iptal ettim. Oruç tutanlar, su içersek orucumuz bozulur diye endişe etmesin; suyunu içsin, orucuna devam etsin" yazdı.

Mezarcı ayrıca, "Dinde, îmanda, ibâdette zorlama yoktur, gönüllülük esastır. Oruç tutmakta zorlananlar tutmayabilir veya oruç gün ve saatlerini kendilerine göre ayarlayabilirler. Su içmek sağlık açısından zorunluluk olduğu için orucu bozmaz. Âile, mahalle, toplum, devlet baskısıyla, ibadet olmaz" ifadesini kullandı.