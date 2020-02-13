Hasan Kaçan'dan AKP döneminde İBB'nin kendisine 187 bin lira ödediği iddiasına yanıt: Dudak uçuklatan rakam’ dedikleri…

Oyuncu Hasan Kaçan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) AKP tarafından yönetildiği dönemde kendisine 8 gün için 187 bin 500 lira ödendi iddiasına Twitter’dan yanıt verdi. Kaçan, “Dudak uçuklatan rakam!!!’ dedikleri: Ramazan ayında toplam 8 gösteri yapmışız. Gösteri başına, başrol, oyuncular, senaryo, makyöz, kuaför= 23.375. TL Stopaj+KDV dahil” açıklaması yaptı.

BirGün'den İsmail Arı'nın iddiasına göre, İBB’ye bağlı İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Şirketi 22 Haziran 2016 tarihinde “Heredot Cevdet Sohbetleri Özel Etkinliği” adı altında ihale yaptı. İhaleye tek başına katılan Kaçan’la 93 bin 750 liralık iki ayrı sözleşme imzalandı. Sözleşmelerin imzalanmasının ardından da İBB kasasından Kaçan’a toplam 187 bin 500 liralık ödeme yapıldı. İBB ile Kaçan arasında imzalanan sözleşmenin süresi ise “sekiz gün” olarak belirtildi. Belediye kasasından Kaçan’a günlük ortalama 23 bin TL ödendi.

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Kaçan’dan açıklama: Dudak uçuklatan rakam dedikleri…

Kaçan BirGün’ün haberine Twitter’dan yanıt verdi.

Milli Gazete’nin de alıntıladığı habere tepki gösteren Kaçan, “Gösteri sektörüne sorun. Fahiş bir rakamsa mesleği bırakırım” dedi.