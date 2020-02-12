AKP yönetimindeki İBB, 'sohbet etkinliği' için Hasan Kaçan'a 187 bin lira ödemiş

AKP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, AKP'ye yakınlığıyla bilinen oyuncu Hasan Kaçan'a 187 bin TL ödediği ortaya çıktı.

İBB’ye bağlı İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Şirketi 22 Haziran 2016 tarihinde “Heredot Cevdet Sohbetleri Özel Etkinliği” adı altında ihale yaptı. İhaleye tek başına katılan Kaçan’la 93 bin 750 liralık iki ayrı sözleşme imzalandı. Sözleşmelerin imzalanmasının ardından da İBB kasasından Kaçan’a toplam 187 bin 500 liralık ödeme yapıldı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre AKP’li İBB ile Kaçan arasında imzalanan sözleşmenin süresi ise “sekiz gün” olarak belirtildi. Böylece Kaçan'a günlük 23 bin TL ödenmiş oldu

Hasan Kaçan geçtiğimiz aylarda da bir röportajda kendisine yöneltilen “Erdoğan’ı siyasi lider olarak nasıl buluyorsunuz?” sorusuna, “Cumhurbaşkanımız tarihin görmüş olduğu en büyük liderlerden biri. Bunu şimdi itiraf edemeyenler yıllar sonra edecektir” yanıtını verdi.

44 bin liraya zikir programı

AKP döneminde İBB’nin zikir programı düzenlediği de ortaya çıktı. İBB, 2018 yılında “Ramazan Organizasyonu Kapsamında Kadir Gecesi Özel Devran Zikir Programı Hizmet Alımı İşi” başlığıyla ihale yaptı. İhaleye tek başına katılan Yedi Nota Ajans Müzik Hizmetleri Şirketi’ne bir gecelik zikir programı düzenlenmesi karşılığında belediye kasasından 44 bin TL’lik ödeme yapıldı.