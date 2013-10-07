Hasan Ferit Gedik yürüyüşüne polis müdahalesi

Maltepe Gülsuyu Mahallesi’nde hayatını kaybeden Hasan Ferit Gedik için toplanan bir grup, yürüyüş yapmak istedi. Ara sokaklarda barikat kurarak, polise molotof kokteyli atan göstericilere, polis biber gazıyla müdahale etti.

Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı Gülsuyu’nda Özel Harekat Polisleri, TOMA ve çok sayıda polis ekipleri herhangi bir olaya karşı hazır olarak bekletildi. Polisin yürüyüşe izin vermemesi nedeniyle ara sokaklarda barikat kuran bir grup gösterici, polise molotof kokteyli attı.

Polis de göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Polisin göstericilere müdahalesi aralıkla devam ederken, operasyon timleri ve Özel Harekat polisleri Halklar Derneği binasına girdi. Polisler kısa süre bina içinde kaldı. Polisler daha sonra bina önünde bekledi. Polislerin dernek önündeki ve Gülsuyu’ndaki bekleşi devam ediyor.