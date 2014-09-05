Hasan Cemal'in 'Kürdistan Günlükleri' kitapçılarda

T24 yazarı Hasan Cemal'in, "Delila-Bir Genç Kadın Gerilla'nın Dağ Günlükleri"nden sonra bir yıl içinde yazdığı ikinci kitap da yayımlandı. Everest Yayınları'ndan çıkan Cemal'in "Kürdistan Günlükleri" kitabı raflarda yerini aldı. Kitabın editörlüğünü Yasemin Çongar yaptı.

“Gazeteci milleti var oldukça gazetecilik batmaz! 45 yıldır yaptığım bu işi seviyorum. Gazeteciyim ben” diyen Hasan Cemal, 12. kitabında Türkiye’nin Kürt sorununda barışı aradığı şu günlerde “çözüm süreci” taşlarını yerine oturmak için yollara düştü.

Önceki kitabında “şarkı söyleyen bir gerilla”nın dağ günlüklerini okurlarına sunan Hasan Cemal bu kez, geçen yıl mayıs ayında sınır dışına çekilen ilk PKK grubuna da tanıklık etti. Kürdistan coğrafyasını temsil edermişçesine İran, Irak, Suriye’den gelen gerillalarla, elinde gopali, dağ yollarında sohbet edip, onları dinledi.

“Devletin Türk Ulusu yaratmak için çok acı çektirdiğini” belirten Hasan Cemal “Kürdistan Günlükleri” adlı son kitabında görüşlerini şöyle aktardı:

“Tüm acılara rağmen; Kökler unutulmadı. Kimlikler unutulmadı. Anadiller unutulmadı. Din ve inançlar unutulmadı. Yaşananlar unutulmadı. Acılı tarihler unutulmadı. Özellikle Kürtler hiç unutmadı.

Herkesin kendi din ve inancını özgürce yaşayacağı, kendi köklerine, kendi kimliğine serbestçe sahip çıkacağı, kendi anadilinde eğitim göreceği, demokratik bir devletin “eşit yurttaşları” olarak yaşayacağı YENİ BİR TÜRKİYE KURMAK ELİMİZDE…”

Kitabı satın almak için:

http://www.everestyayinlari. com/tr/