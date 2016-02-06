Hasan Cemal ve Cengiz Çandar 'Umut Nöbeti'nde: Dündar ve Gül hakkındaki iddianame tam bir kara lekedir!

T24 yazarı ve P24 Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Cemal ve Radikal yazarı Cengiz Çandar, MİT TIR’larındaki silah ve mühimmat görüntülerini yayımladıkları gerekçesiyle tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’e destek olmak için başlatılan Silivri Cezaevi'ndeki 'Umut Nöbeti'ni bugün devraldı.

Umut Nöbeti'nin 67. gününde cezaevi önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hasan Cemal, "Dündar ve Gül'ün 25 Mart'ta gerçekleşecek olan ilk duruşmada serbest kalacaklarına inandığını" belirtti. Hasan Cemal, milyonların okuduğu haberler ve yazıların 'casusluk delili' sayıldığı 473 sayfalık iddianame için "Bu iddianame hukukun üstünlüğü ve basın özgürlüğü açısından tam bir kara lekedir" dedi. Cemal, ayrıca kişisel Twitter hesabından da nöbetten bir fotoğraf paylaşarak, "Can Dündar ve Erdem Gül için dayanışma ve özgürlük nöbeti. Bu dünya despotlara kalmaz!" notunu düştü.

Cengiz Çandar da "Dündar ve Gül'ün tutukluluğunun ülkemize çalınmış kara bir leke olduğunu düşünüyorum. Bu utanç verici" diye konuştu.

CHP ilçe örgütünden "Kalemler silah değildir" pankartı

CHP Başakşehir İlçe Örgütü de Dündar ve Gül'e destek için Silivri'ye geldi. Ellerinde CHP bayrakları ile gazetecilerin serbest bırakılması çağrısında bulunan grup, "Kalemler silah değildir; özgür basın istiyoruz" sloganlı bir pankart da açtı.