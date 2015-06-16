Hasan Celal Güzel: 2007'de MİT’ten bilgi geldi, darbe yapılacaktı!

Eski Başbakanlık Müsteşarı ve Milli Eğitim Bakanı Hasan Celal Güzel, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 12 yıl boyunca başdanışmanlığını yapan Ahmet Sever'in “Abdullah Gül ile 12 yıl” adlı kitabında yer alan kendisi hakkındaki iddiaları kısmi olarak doğruladı. 2007 yılında Tayyip Erdoğan'ın isteği doğrultusunda Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçmesi için görüşme yaptığını itiraf eden Güzel, “Ben 30 sene ülkenin asayiş güvenliği için çalıştım. Milli İstihbarat teşkilatı ile iç dış istihbarata ilişkin kaynaklarım güçlüydü. O dönem çeşitli istihbarat kaynaklarımdan Gül’ün cumhurbaşkanı seçilmesi halinde bir darbe yapılacağı konusunda bilgiler aldım. Ben bunu Tayyip Bey’e ilettim. Tayyip Bey de Gül’e iletmemi söyledi" ifadelerini kullandı.

Ahmet Sever'in aktardığına göre, Gül ile Güzel arasında gerçekleşen görüşmede Güzel, “Çekilmeniz hayırlı olur. Vazgeçmezseniz Allah korusun darbe olabilir” dedi. Gül ise “tank Hasan” lakabına istinaden “Öyle olursa, sen de o zaman tankın üzerine çıkarsın” karşılığı ile cevap verdiği aktarıldı. Hasan Celal Güzel böyle bir görüşmenin yaşandığını ancak Gül’ün bu tarz bir espiri yapmadığını son derece ciddi bir görüşme olduğunu belirtti. Cumhuriyet'ten Damla Yur'a demeç veren Güzel o anları şöyle anlattı:

‘Kaynaklarım güçlüydü’

“Ben 30 sene ülkenin asayiş güvenliği için çalıştım. Milli İstihbarat teşkilatı ile iç dış istihbarata ilişkin kaynaklarım güçlüydü. O dönem çeşitli istihbarat kaynaklarımdan Gül’ün cumhurbaşkanı seçilmesi halinde bir da rbe yapılacağı konusunda bilgiler aldım. Ben bunu Tayyip Bey’e ilettim. Tayyip Bey de Gül’e iletmemi söyledi. Abdullah Bey benim 44 yıllık arkadaşım kendisine ve ailesine zarar gelmesini istemezdim. Ayrıca AKP iktidarından da çok şey ümit ediyordum. Abdullah Bey ile yaptığımız görüşmede aldığım bu istihbarat bilgisini paylaştım. Kendisi de bana artık Türkiye’nin açık topluma geçtiğini bundan sonra darbe falan olamayacağını söyledi.

‘Espri yapmış olmalı’

Bunun üzerine ben de kendisini öptüm ve Cumhurbaşkanlığı sürecinde kendisini destekleyeceğimi belirterek ayrıldım. Sever’in espiri yaptığını düşünüyorum. Evet ben hep tankların üstüne çıkmış bir adamım. Ama Abdullah Bey bana ‘Sen de o zaman tankın üzerine çıkarsın’ falan demedi. Son derece ciddi bir görüşmeydi o gün yaptığımız. Nitekim sonuç olarak Abdullah Bey haklı çıktı. Ben haksız çıktım. Bu durumdan da son derece memnunum. Abdullah Bey çok iyi işler yaptı. Ancak ben Tayyip Bey’den Gül’ü vazgeçirmek için talimat almadım, bizzat kendim gidip duyumumu paylaştım.”