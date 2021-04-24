Hasan Can Kaya: Sıfır talep görüyordum, ünlü olduktan sonra kadınların tavrı değişti

Hakan Gence’nin “Sıkı Muhabbet” adlı YouTube programına Hasan Can Kaya konuk oldu. Hürriyet YouTube kanalında yayınlanan programda yoksulluktan ‘sınıf atlama’ya uzanan başarı hikâyesini anlatan komedyen, ünlü olduktan sonra çevresindeki kadınların tavırlarının değiştiğini söyledi. Yılmaz Erdoğan’ın yönettiği 2013 yapımı “Kelebeğin Rüyası” filminde Kıvanç Tatlıtuğ ile aynı seti paylaşan Kaya programda, “Kıvanç’ın yanında eşya gibi duruyordum. Beni fark etmeyip, üzerime basıp Kıvanç’a ulaşmaya çalışanlar oldu” dedi.

“Yazar olarak çalıştığım yerden istifa ettim ve kişisel projeler hazırladım"

Uzun yıllar kamera arkasında çalışan Hasan Can Kaya, 'Konuşanlar' projesiyle popüler oldu. İlk kez çıktığı Harbiye Açık Hava gösterisinde biletleri yok sattı, dijital platformlarda en çok izlenen program oldu. “Benim ki bir peri masalı hikâyesi değildi. Önce kamera arkasında çalıştım, sonra senaristlik yaptım bilindik işler de var 'Bir Kadın Bir Erkek' gibi...



Çok eskiden Leman Kültür Sanat Beşiktaş'ta stand-up gösterileri yapıyordum. 3-4 kişiyle başladığım gösteriler 40-50'lere çıktı. Kulaktan kulağa yayıldı. Çok büyük özgüven yaptım orada! Sıfırdan başlayıp çok büyük kitle edinmek stand-up yapıp salon doldurmak çok zor” diyen Kaya, 2018 yılından itibaren kendi kariyeri için proje yazamaya başladığını şu sözlerle ifade etti;

“Yazar olarak çalıştığım yerden istifa ettim ve kişisel projeler hazırladım. Bunlardan bir tanesi 'Konuşanlar'dı. 'Konuşanlar'ı 2016 yılında yazmıştım ama reddedilmişti. 'Tutmaz' diyorlardı.

Türkiye'de daha önce tutmuş bilindik şov programlarının dışına çıktığını belirten komedyen, 'ben mizahçı olarak daha önce yapılmış şeylerden hiç heyecanlanmıyorum. İki şey vardır; iyi fikir ve iyi uygulamak. Benim için bir fikrin daha önce hiç yapılmamış olması gerekiyor... Daha önce metin yazarlığı yaptım. O Talk Show'ların bazılarında iyi bir ünlü konuk gelince programlar iyi oluyordu sansasyonel bir ünlü gelmediğinde programlar vasat oluyordu. Ben de 'bunun önüne nasıl geçebiliriz, öyle bir formül olmalı ki konuğa bağlı olmamalı. Program sürekli kendini içinde yenilemeli' diye düşünüyordum. 2012 Şubat ayında böyle bir şey yazdım. Demo çektik çok da gülündü. Ama çok gülmelerine rağmen kabul etmediler. Nedenini de daha önce yapılmamış olmasıydı.”

Yapımcılar tarafından kabul görmeyen Konuşanlar'ı 2018 yılında yeniden hayata geçirmeye karar veren Kaya, yönetmen Sultan San ile bir araya geldi ve projenin çekimlerine başladı. Daha küçük bir prodüksiyonla başladıkları Konuşanlar üçüncü bölümden sonra hedefine ulaştı ve Youtube trend'ler listesinde ilk sıraları aldı.

"Kadınlardan neredeyse sıfır talep görüyordum"

Kadınlar hakkındaki ilişkilerine de değinen Hasan Can Kaya, "Neredeyse sıfır talep görüyordum. Önce reddediliyordum, ikinciye ısrar ederek sevgili oluyordum. Komedyen olmadan önce de çok güldürüyordum kızları ama bu onlarla çıkmama yetmiyordu. ‘Kadınlar güldükleri erkeklerden hoşlanır’ diye bir şey var o durum aslında farklı. ‘Kadınlar hoşlandıkları erkeklere gülerler’ mesela çok yakışıklı bir adam çok kötü bir şaka yapsın hepsi gülmekten yere yatar sen yılın şakasını yap kimse umursamaz" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

"Kıvanç Talıtuğ’un yanında eşya gibi kalıyordum"

Senaryosunu Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı Kelebeğin Rüyası filminde çok kısa bir süre sahne alan Kaya, Kıvanç Talıtuğ’un yanında eşya gibi kaldığını belirterek, "Beni fark etmeyip üstüme basıp Kıvanç’a ulaşmaya çalıştılar" dedi.