Hasan Can Kaya'dan Exxen için yetişkinlere özel çizgi film

Youtube'ta Konuşanlar isimli programla dikkat çeken ve Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya, Exxen için yetişkinlere özel çizgi film yapıyor.

Exxen'in sürpriz projelerinden biri daha ortaya çıktı. Youtube'ta Konuşanlar isimli programıyla ünlenen Hasan Can Kaya Exxen'e "Hayallerim, Aşkım ve Ailem" dizisi ve programın yanı sıra bir de yetişkinler için çizgi film yapacak.

Müziklerini Kibariye yapacak

O Ses Yılbaşı çekimleri sırasında konuşulan proje yerli Simpsons çizgi filmi tarzında olacak. Adı "Ekmek Kapısı" olan çizgi filmin müziklerine ise Kibariye imza atacak.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kaya'nın dizi filminin kesinleşen oyuncuları: Ezgi Gör ve Tuna Orhan...