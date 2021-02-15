Pandemi sürecinde "Konuşanlar" adlı YouTube kanalında yayımlanan aynı isimli şovla adından söz ettiren Hasan Can Kaya, "Çirkinlik insanı geliştirir" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Savaş Özbey'in, "Hangisi daha avantajlı: Zengin ve çirkin doğmak mı, fakir ve güzel doğmak mı?" sorusuna Kaya, "Sadece fiziksel güzellik kastediliyorsa ilki daha avantajlı. Hatta zengin doğuyorsa en azından fiziksel olarak güzel olmamak iyi bir şey. Çirkinlik insanı geliştirir. Yok eğer zekâ güzelliğiyse mesele, o zaman tartışmasız ikincisi..." yanıtını verdi.

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