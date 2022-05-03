Hasan Can Kaya: Altı dolu olmayan bir ünlülüğün sonu kaçınılmaz çöküş oluyor

Komedyen Hasan Can Kaya, "Son günlerde 'Ünlü olmayı meslek sananlar var' açıklamasını çok tartıştık. ‘Ünlülük’ bir meslek mi?" sorusuna, "Tabii ki değil. Hatta donanımsız bir insanın başına gelirse tuzağa dönüşebiliyor. Bir değer yaratıp bu sebeple ünlü olursan, hayatın olumlu anlamda gelişir. Ama altı dolu olmayan bir ünlülüğün sonu kaçınılmaz çöküş oluyor." yanıtını verdi.

Kaya, Hürriyet gazetesinden Orkun Ün'ün sorularını yanıtladı.

-Şu Will Smith olayını nasıl yorumluyorsun? Chris Rock’ın yerinde olsan nasıl davranırdın o yumruk karşısında? Ya da Will Smith olsan ne yapardın?

Will Smith’in yaptığı tartışmasız vandallık. Oscar’ın itibarını zedeledi. Chris Rock’ın yaptığı şaka sert değil bu arada. Orada roast kültürü var. Amerikan başkanı dahil herkese inanılmaz ağır şakalar yapılıyor. Ayrıca Will Smith’in yaptığı, o törene gelen sinemacılara da saygısızlık. Törende bir sürü güzel şey vardı. Bu gerizekâlı hareket yüzünden gölgede kaldı.Mesela kadın bir yönetmen ödül aldı ve biz onu erkek şiddeti yüzünden konuşamadık. Töreni hazırlayan emekçilere haksızlık yapıldı. Bütün hazırlıklar gölgede kaldı, konuşulmadı.

-Takıntılı hayranın var mı? Hayranlarınla ilgili rahatsızlık verici olaylar yaşıyor musun?

Takıntılı hayranım çok ama genelde çok tatlılar. Rahatsız olmuyorum, seviyorum onları. Zaten herhangi bir davranıştan rahatsız olursam söylüyorum, onlar da hemen düzeltiyorlar."