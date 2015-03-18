Eriğin kilosu altınla yarışıyor

Bahar meyveleri, tezgâhlardaki yerini almaya başladı. İki hafta önce kilosu 60 liradan satılan badem çağlasının fiyatı 20 liraya gerilerken ilk hasadı yapılan erik yüksek fiyatıyla dikkati çekiyor. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 97,50 lira civarında seyrederken, Mersin'in Mut ilçesinde ilk hasadı yapılan erik, Adana'da kilosu 120 liradan satışa sunuldu.

100 gramında 8-12 adet arasında bulunan eriğin tanesi, iriliğine göre 1,20 liralık fiyatıyla bir ekmekten pahalıya geliyor. Adana’da manavlık yapan Salih Topbaş, Mersin’den toplanan eriklerin tezgâhlarda yerini almaya başladığını belirtti. Kilosunun pahalı olması nedeniyle eriği 100’er gramlık paketlerde sattıklarını anlatan Topbaş, şunları söyledi: "Yüz gramı 12 liradan satılıyor. Biz buna erkenci erik diyoruz, mevsiminde toplanan eriğe göre rengi daha açık yeşil ve ekşi. 100 gramlık paketlere 8 ile 10 adet erik bulunuyor. Eriğin tanesi yaklaşık 1,20 liraya geliyor. Şu anda sadece maddi durumu çok iyi olanlar ve canı erik isteyen hamileler alıyor. Birkaç ay içinde erik fiyatlarının yaklaşık 3 TL’ye kadar gerileyeceğini düşünüyorum" dedi.