İşte beslenme uzmanlarının tükettiği yiyecekler

Canınız tatlı çektiğinde bir kâse yaban mersini, ahududu ya da böğürtlen gibi koyu renkli çilek çeşitlerinden tüketin. Bunlar lif, antioksidan ve vitaminle doludur.
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Zaman'ın haberine göre, en güçlü baharatlardan olan tarçından günde yarım çay kaşığı tüketirseniz, kan şekeriniz düzene girer. Kahvenize ya da çayınıza toz ya da kabuk tarçın ekleyebilirsiniz.
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Probiyotikle dolu olan doğal ev yoğurdu bağışıklık sisteminizi güçlü tutar. Laktozu düşük olan yoğurt laktoz intoleransı olan kişilerce de rahatça tüketilebilir.
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Bugüne kadar kolesterol içeriği nedeniyle kötülenen yumurta protein açısından zengindir ve içerisinde 70 kalori, 13 vitamin ve anti-inflamatuar etkili kolin bulunuyor.
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Sabahları limonlu su içmek de beslenme uzmanlarının yaptığı bir iştir. Limonlu su vücudunuzun ideal dengesini geri kazandırıyor. Ayrıca sabah uyanınca içilen bir bardak limonlu su sindirim sisteminizin çalışması için de çok önemlidir.
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Antioksidanlarla dolu olan bu yağ, tekli doymamış yağlar içerir ve çok lezzetlidir. Yağı koyu renkli şişelerde satın alın ve o şekilde ışık almayan yerde saklayın. Işık yağı oksitlendirir ve sağlığa yararını azaltır.
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Tatlandırılmamış badem sütü kıvam açısından inek sütüne benzer, fakat kalorisi onun yarısı kadardır ve E vitamini içerir. Kahvaltılık yulaf ununa ekleyebilir ya da süt yerine de içebilirsiniz.
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Sadece çeyrek kâsesinde bol miktarda lif, protein, karbonhidrat ve sağlıklı yağlar bulunur.
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İnsanlar yağlı olduğunu düşünüp kabuklu yemişlerden uzak durur. Fakat beslenme uzmanları bu yağın tekli doymamış yağ olduğunu bildiği için bunları önerir. Bu yemişler kilo kontrolünü sağlar ve hatta kilo vermenize yardım eder. Badem ve ceviz gibi kabuklu yemişler protein, antioksidan ve çeşitli vitamin ile minerallerle doludur.
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Her beslenme uzmanının önerdiği tek sebze karalahanadır. Yeşil yaprağında bol miktarda K, A ve C vitaminleri ile lif, kalsiyum bulunuyor. Ayrıca kanseri önleyen antioksidanlar ve anti-inflamatuar besinler mevcut.
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Bitki bazlı Omega-3 yağ asitleriyle dolu olan kinoa vücudunuzun ihtiyacı olan gerekli aminoasitleri sahiptir. Birçok tahıldan daha fazla lif içerir. Bir kâsesinde 5 gram lif bulunur.
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Tüm diyetisyenlere göre, avokado mutlaka yenmesi gereken gıdalardan biri. Sizi tok tutan sağlıklı yağlar içeren avokado, vücudunuzun besinleri absorbe etmesine yardım eder.