Harvard Üniversitesi'nden Doç. Dr. Altındiş: 4 hafta tam kapanma olmalı, en azından riskli şehirler kapatılıp seyahat engellenmeli

Harvard Üniversitesi'nden Doç. Dr. Emrah Altındiş , Türkiye'nin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında geldiği durumu değerlendirirken, "Vaka sayılarını ancak 4 haftalık bir sıkı kapatma ile 1000'li rakamlara indirebiliriz. Dünya böyle yapıyor. Bu dönemde devletin ekonomik olarak da destek ödemeleri yapması şart. Bu sosyal devletin sorumluluğudur. Bunu yapmayacaksak riskli şehirler kapanmalı, seyahat de engellenmeli" dedi.

RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'nda konuşan Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Emrah Altındiş, Türkiye'nin salgınla mücadele performansını değerlendirdi. Altındiş, "Vefatların 3'te 1'i son 3 ayda oldu. 3 ay içerisinde vakalar da çok yükseldi. Geçtiğimiz Mart ve Nisan ayına göre şu an çok daha tehlikeli bir yerdeyiz çünkü virüs tüm Türkiye'ye yayılmış durumda. Ne kadar tehlikeli olduğunu bilmediğimiz varyantlar tüm Türkiye'de geziyor" şeklinde konuştu.

"Ne kadar tehlikeli olduğunu bilmediğimiz varyantlar tüm Türkiye'de geziyor"

Altındiş'in açıklamalarından satır başları şöyle:

''Mart - Nisan ayında karantinaya gitseydik eğer bu yazı çok daha rahat atlatırdık ve Kasım ayında çok yüksek vaka sayılarını ve ölümleri görmezdik. Türkiye'de açıklanan yaklaşık 30 bin ölüm var. Vefatların 3'te 1'i son 3 ayda oldu. 3 ay içerisinde vakalar da çok yükseldi. Geçtiğimiz Mart ve Nisan ayına göre şu an çok daha tehlikeli bir yerdeyiz çünkü virüs tüm Türkiye'ye yayılmış durumda. Ne kadar tehlikeli olduğunu bilmediğimiz varyantlar tüm Türkiye'de geziyor.

"Çok riskli şehirler kapanmalı"