Harvard Üniversitesi'nden Doç. Altındiş, Pfizer'in Avrupa'ya tedariği azaltmasını yorumladı: Patent özgürleşse başka şirketler de milyarlarca dozu ucuza üretebilir

Boston College Biyoloji bölümünde Asistan Profesör, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Emrah Altındiş, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı BioNTech ile birlikte aşı geliştiren Pfizer'in 2021'de aşı üretim kapasitesini artırırken Avrupa'ya aşı tedariğini 'kısa süreli olarak azaltacağını' değerlendirirken, "Patent/bilgi özgürleşse başka şirketler de milyarlarca dozu ucuza üretebilir. Yoksul ülkelerde 2021 içinde nüfusun maximum yüzde 20'sinin aşılanabileceği tahmin ediliyor. Bulaşı devam ettikçe virüsün farklı varyantları ortaya çıkacak. Aşıdan kaçma kapasitesi olan bir varyant oluşursa bu yepyeni bir pandemi demek. Dolayısıyla aşıların yaygınlaşması çok önemli" dedi.

Doç. Dr. Altındiş, , Pfizer'in Avrupa'ya 2021'de aşı üretim kapasitesini 1,3 milyardan 2 milyara çıkarmak için aşı tedariğini kısa süreli olarak azaltma kararını yorumladı.

Twitter hesabından görüşlerini paylaşan Altındiş, "Kapitalizme Giriş 101: Ortada çok etkili ve güvenli bir aşı var, Pfizer/Biontech ancak patent Pfizer şirketine ait olduğu için aşı miktarı, şirketin üretim kapasitesi ile sınırlı. Patent/bilgi özgürleşse başka şirketler de milyarlarca dozu ucuza üretebilir" yazdı.

Altındiş, yoksul ülkelerin 2021'de nüfusunun maksimumu yüzde 20'sini aşılanabileceğinin tahmin edildiğini söyleyerek, "Bulaş devam ettikçe virüsün farklı varyantları ortaya çıkacak. Aşıdan kaçma kapasitesi olan bir varyant oluşursa bu yepyeni bir pandemi demek. Dolayısıyla aşıların yaygınlaşması çok önemli" görüşünü paylaştı.