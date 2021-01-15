Pfizer: Aşı üretim kapasitesini artırmak için Avrupa'ya tedariği geçici olarak azaltacağız

Yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı BioNTech ile birlikte aşı geliştiren Pfizer, 2021'de aşı üretim kapasitesini artırırken Avrupa'ya aşı tedariğini 'kısa süreli olarak azaltacağını' açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Pfizer'in Avrupa'ya aşı tedariğini kısa süreli olarak azaltma nedeni 2021'de aşı üretim kapasitesini 1.3 milyardan 2 milyara çıkarmak olarak gösterildi.

Norveç Kamu Sağlığı Enstitüsü "Bu geçici düşüş bütün Avrupa ülkelerini etkileyecek. Pfizer'in üretim kapasitesini yeniden artırması için ne kadar zaman gerektiği henüz belli değil" açıklamasını yaptı. Avrupa Birliği ülkesi olmayan Norveç, üye ülke İsveç'in aldığı fazla dozları satın alarak Pfizer aşısına ulaşıyor.

Pfizer ise geçici aksamanın ocak sonu ve şubat başındaki aşı tedariğini etkilese de şubat sonu ve martta yeniden hızlanacağını beliritti.