Harvard Üniversitesi, fosil yakıtlara yaptığı yatırımları sonlandırdı

Harvard Üniversitesi, ekonomiyi karbondan ayırma ihtiyacını vurgulayarak okulun artık fosil yakıtlara yatırıp yapmayacağını açıkladı.

Harvard'ın web sitesinde yayımlanan mektupta Başkan Lawrence Bacow, okul fonunun haziran ayı itibariyle fosil yakıt arama veya geliştirme şirketlerine doğrudan yatırım yapmadığını ve "ekonomiyi karbondan arındırma ihtiyacı göz önüne alındığında" gelecekte bu tür yatırımlar yapmayacağını söyledi.

Harvard Üniversitesi'nde, iklim değişikliğini yavaşlatan fosil yakıtlara yapılan yatırımlar öğrenciler, mezunlar ve aktivistler tarafından yıllardır tepki görüyor.