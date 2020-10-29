Harvard'dan pandemi raporu: Uçağa binmek, alışverişten ve dışarıda yemekten daha güvenli

Harvard Üniversitesi'nden bilim insanları, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının başından itibaren havaalanlarında alınan tedbirler sayesinde uçağa binmenin, alışverişten ve dışarıda yemek yemekten daha güvenli olduğunu açıkladı.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'ndaki bilim insanlarının yayınladığı yeni rapor, alınan tedbirler sayesinde uçağa binmenin, market alışverişinden ya da dışarıda yemek yemekten daha güvenli olduğunu ortaya çıkardı. Katmanlı koruma prosedürlerinin uygulanmaya başlamasıyla hastalığın uçakta bulaştığını gösteren çok az veri elde edildi.

Havaalanlarında salgının başından beri uygulanan beş katmanlı koruma, Yüksek Etkinlikte Partikül Yakalayıcı (HEPA) filtrelerini, maske takmayı, dezenfeksiyon kullanımını, yolcuların sağlık taramalarını ve farkındalığı içeriyor.

Raporda, uçaklarda hastalığın yayılmasının katı maske politikalarından önce gerçekleştiği belirtildi. Bilim insanları yine de enfeksiyon riskinin her alanda devam ettiğini ekleyerek riskli gruptaki kişilerin doktorlara danışmadan seyahat etmemesini önerdi.

Yıldırım çarpma riski daha yüksek

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) bu ay yayımladığı raporda insanlara yıldırım çarpması ihtimalinin uçakta koronavirüs bulaşma ihtimalinden daha fazla olduğunu belirtiliyor. Rapora göre, 2020 yılında Ocak ve Temmuz ayları arasında uçakta yalnızca 44 kişiye koronavirüs bulaştı.

Endüstri derneği ayrıca, 1,2 milyar yolcunun hava yoluyla seyahat ettiğini ve uçuşta Covid-19'a yakalanma olasılığının 27 milyonda bire tekabül ettiğini belirtmişti. Bu, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne göre 500 binde bir olan yıldırım çarpma olasılığından önemli ölçüde daha az.