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Kültür-Sanat

Harun Tekdal'ın ilk kişisel sergisi Blok Mekan'da

11 Mart 2020 08:46

Blok Mekan, sanat-spor ilişkisini farklı bir bakışla yorumlayan Harun Tekdal'ın ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Spor, insanın bedensel sınırlarına yaptığı bir yolculuktur. Bu nedenle sporcular her dönemde kendilerinin değil türlerinin de fiziksel belirleyicileri olarak görülmüştür.

Sanatçı, sporcuların mücadelelerini insanlığın duygusal ve fiziksel evreni ile birleştirerek onları birer sporcu değil insanlık tarihinin simgeleri haline getiriyor. Sanat tarihinin önemli kompozisyonlarını, sporcuları içine dahil ederek, onların özel hikayelerini insanlığın geneline yayıyor.

Sergi 9-24 Mart tarihleri arasında Blok Mekan’da görülebilir.

Blok Mekan: Silahşör Caddesi No: 65 Bomonti-İstanbul

 

 

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