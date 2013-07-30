Harun Tan: Dövülecek çok kişi var

Ebru Şallı'yla evliliklerini bitirme kararı alarak boşanan Harun Tan, ilk evliliğinden olan oğlu Can ile bir spor salonunda boks yaptı. "Neden boksa başladınız?" sorusuna "Boksa başladım çünkü çevremizde dövülmesi gereken çok kişi var" dedi.

Harun Tan, önceki gün Bodrum ’daki evlerinde tatil yapan eski eşi Ebru Şallı ve çocuklarının yanına gitti. Posta gazetesinde yer alan habere göre; ilk evliliğinden olan oğlu Can ile bir spor salonunda boks yaptı. “Neden boksa başladınız?” sorusuna da ilginç bir cevap verdi.

'Deşmeyin bu konuları'

Harun Tan “Boksa başladım çünkü çevremizde dövülmesi gereken çok kişi var. Biz medeni bir şekilde ayrıldık. Dedikodular çok çirkin” dedi.

Harun Tan “Çocuklarımız var. Bu konuları fazla deşmeyelim artık. Kapatalım” şeklinde konuştu.