Harun Kolçak'ın son durumu açıklandı

Prostat kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören ve dün kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan ünlü sanatçı Harun Kolçak'ın yoğun bakımdaki tedavisine devam edildiği açıklandı.



Önceki gün şiddetli karın ağrısı, solunum sıkıntısı nedeniyle acil olarak kaldırıldığı hastaneden, dün Acıbadem Maslak Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edilen Harun Kolçak'ın sağlık durumuyla ilgili olarak hastanenin Başhekimi Dr. Cengiz Bavbek, yazılı bir açıklama yaptı.



DHA'nın haberine göre; açıklamada, "Harun Kolçak hastanemize ağır septik şok tablosunda getirilmiştir. Yapılan tetkik ve incelemelerde mevcut lokal ileri tümör zemininde gelişen enfeksiyon nedeniyle genel durumunun bozulduğu tespit edilmiş olup, acil bir şekilde ameliyata alınmıştır. Yapılan cerrahi müdahale sonrası, hastamızın halen yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilmektedir" denildi.