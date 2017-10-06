T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Harun Kolçak’ın ölümünden sonra klip

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - TÜRK pop müziği sanatçısı Harun Kolçak’ın ölümünden sonra “Ağlat Beni” şarkısına klip çekildi

06 Ekim 2017 16:09

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - TÜRK pop müziği sanatçısı Harun Kolçak’ın ölümünden sonra “Ağlat Beni” şarkısına klip çekildi.
Yaklaşık 3 ay önce hayatını kaybeden Harun Kolçak’ın unutulmaz şarkılarını sanatçı dostları ve genç müzisyenlerle yorumladığı son albümü “Çeyrek Asır”dan “Ağlat Beni” şarkısına klip çekildi. Harun Kolçak’a Gülçin Ergül’ün eşlik ettiği şarkının klibinde Kolçak’ın konser görüntülerine ve fotoğraflarına da yer verildi. Senaryosuna Harun Kolçak ile birlikte karar verilen şarkının klibi Gökhan Palas yönetmenliğinde Haydarpaşa Garı’nda çekildi. 
Sanatçının, tren garlarının ayrılığı simgelediğini ve “Ağlat Beni” şarkısının klibinin çok sevdiği tren garında çekilmesini istediğini söylediği belirtildi.

(FOTOĞRAF) 
 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Orhan SENCERDHATÜRK popHarun KolçakınBeni”YaklaşıkAsır”danHarun Kolçaka Gülçin ErgülünKolçakınSenaryosuna Harun KolçakGökhan PalasHaydarpaşa GarındaFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24