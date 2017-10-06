Harun Kolçak’ın ölümünden sonra klip

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - TÜRK pop müziği sanatçısı Harun Kolçak’ın ölümünden sonra “Ağlat Beni” şarkısına klip çekildi.

Yaklaşık 3 ay önce hayatını kaybeden Harun Kolçak’ın unutulmaz şarkılarını sanatçı dostları ve genç müzisyenlerle yorumladığı son albümü “Çeyrek Asır”dan “Ağlat Beni” şarkısına klip çekildi. Harun Kolçak’a Gülçin Ergül’ün eşlik ettiği şarkının klibinde Kolçak’ın konser görüntülerine ve fotoğraflarına da yer verildi. Senaryosuna Harun Kolçak ile birlikte karar verilen şarkının klibi Gökhan Palas yönetmenliğinde Haydarpaşa Garı’nda çekildi.

Sanatçının, tren garlarının ayrılığı simgelediğini ve “Ağlat Beni” şarkısının klibinin çok sevdiği tren garında çekilmesini istediğini söylediği belirtildi.

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