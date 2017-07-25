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Harun Kolçak'ın cenazesinde poz verenlere tepki

Sosyal medyada "Yazık çok yazık" diyerek tepki gösterildi

25 Temmuz 2017 16:44

62 yaşında prostat kanserine yenik düşerek hayatını kaybeden sanatçı Harun Kolçak'ın cenazesine katılanlar telefonlarla fotoğraf çekildi. Çekilen bu görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

İstanbul'da geçtiğimiz hafta tedavi gördüğü hasanade yaşamını yitiren sanatçı Harun Kolçak'ın Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Asın Kocabıyık Camisi'nde düzenlenen törenin ardından annesinin yanında toprağa verildi. Kolçak'ın cenazesinde tabutun önünde çekilen selfie görüntülerin ortaya çıkmasıyla sosyal medyada "Yazık çok yazık" diyerek tepki gösterildi.

 

 

 

 

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