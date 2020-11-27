Harry Winks'in 50 metreden attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'nde geceye damga vurdu!

UEFA Avrupa Ligi'nin favorilerinden Tottenham, J Grubu maçında Ludogorets'i konuk etti ve İngiliz ekibi sahadan 4-0 galip ayrıldı. Tottenham forması giyen Harry Winks'in 50 metreden kaydettiği gol ise geceye damga vurmayı başardı.



UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Tottenham, sahasında Ludogorets'i 4-0 mağlup ederken karşılaşmaya damga vuran olay, İngiliz ekibinin orta saha oyuncusu Harry Winks'in orta sahadan attığı goldü.



Ludogorets yarı sahasından kullanılan taç atışında topla buluşan Harry Winks, yaklaşık 50 metreden topu kaleye gönderdi ve Bulgar ekibinin kalecisi Dejan Iliev'i çaresiz bırakarak takımının 3. golünü kaydetti.

"Amacım gol atmak değildi"

Maçın ardından kaydettiği golle ilgili açıklamalar yapan başarılı orta saha oyuncusu, "Amacım oradan kaleye vurmak değildi. Gareth Bale'ın koşu yaptığını gördüm ve ona uzun top oynamak istedim. Ancak günün sonunda vuruşun gol olması ve maç istatistiğinde yer almak mutluluk verici" şeklinde konuştu.

TIKLAYIN | UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları