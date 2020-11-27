Avrupa'nın 2. kupası UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında, 7 grupta 24 maç oynandı.

Türkiye'nin temsilcisi Sivasspor, Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 32'lik skorla yendi.

H Grubu'nda oynanan maçta Lille, sahasında Milan ile 11 berabere kaldı.

Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City, deplasmanda Sporting Braga ile 33 berabere kaldı.

Şu ana kadar oynanan maçların ardından Leicester City, Arsenal, Roma ve Hoffenheim, gruptan çıkmayı garantiledi.

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları şöyle:

A Grubu

CSKA Sofya (Bulgaristan) - Young Boys (İsviçre): 0-1

Cluj (Romanya) - Roma (İtalya): 0-2

B Grubu

Molde (Norveç) - Arsenal (İngiltere): 0-3

Dundalk (İrlanda) - Rapid Wien (Avusturya): 1-3

C Grubu

Bayer Leverkusen (Almanya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 4-1

Nice (Fransa) - Slavia Prag (Çekya): 1-3

D Grubu

Standard Liege (Belçika) - Lech Poznan (Polonya): 2-1

Rangers (İskoçya) - Benfica (Portekiz): 2-2

E Grubu

PSV (Hollanda) - PAOK (Yunanistan): 3-2

Granada (İspanya) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1

F Grubu

Napoli (İtalya) - Rijeka (Hırvatistan): 2-0

AZ Alkmaar (Hollanda) - Real Sociedad (İspanya): 0-0

G Grubu

Braga (Portekiz) - Leicester City (İngiltere): 3-3

AEK (Yunanistan) - Zorya (Ukrayna): 0-3

H Grubu

Sparta Prag (Çekya) - Celtic (İskoçya): 4-1

Lille (Fransa) - Milan (İtalya): 1-1

I Grubu

Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Villarreal (İspanya): 1-1

Karabağ (Azerbaycan) - Demir Grup Sivasspor: 2-3

J Grubu

LASK (Avusturya) - Antwerp (Belçika): 0-2

Tottenham (İngiltere) - Ludogorets (Bulgaristan): 4-0

K Grubu

Wolfsberger (Avusturya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-3

CSKA Moskova (Rusya) - Feyenoord (Hollanda): 0-0

L Grubu

Slovan Liberec (Slovakya) - Hoffenheim (Almanya): 0-2

Gent (Belçika) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-2