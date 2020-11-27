Avrupa'nın 2. kupası UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında, 7 grupta 24 maç oynandı.
Türkiye'nin temsilcisi Sivasspor, Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 32'lik skorla yendi.
H Grubu'nda oynanan maçta Lille, sahasında Milan ile 11 berabere kaldı.
Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City, deplasmanda Sporting Braga ile 33 berabere kaldı.
Şu ana kadar oynanan maçların ardından Leicester City, Arsenal, Roma ve Hoffenheim, gruptan çıkmayı garantiledi.
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları şöyle:
A Grubu
CSKA Sofya (Bulgaristan) - Young Boys (İsviçre): 0-1
Cluj (Romanya) - Roma (İtalya): 0-2
B Grubu
Molde (Norveç) - Arsenal (İngiltere): 0-3
Dundalk (İrlanda) - Rapid Wien (Avusturya): 1-3
C Grubu
Bayer Leverkusen (Almanya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 4-1
Nice (Fransa) - Slavia Prag (Çekya): 1-3
D Grubu
Standard Liege (Belçika) - Lech Poznan (Polonya): 2-1
Rangers (İskoçya) - Benfica (Portekiz): 2-2
E Grubu
PSV (Hollanda) - PAOK (Yunanistan): 3-2
Granada (İspanya) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1
F Grubu
Napoli (İtalya) - Rijeka (Hırvatistan): 2-0
AZ Alkmaar (Hollanda) - Real Sociedad (İspanya): 0-0
G Grubu
Braga (Portekiz) - Leicester City (İngiltere): 3-3
AEK (Yunanistan) - Zorya (Ukrayna): 0-3
H Grubu
Sparta Prag (Çekya) - Celtic (İskoçya): 4-1
Lille (Fransa) - Milan (İtalya): 1-1
I Grubu
Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Villarreal (İspanya): 1-1
Karabağ (Azerbaycan) - Demir Grup Sivasspor: 2-3
J Grubu
LASK (Avusturya) - Antwerp (Belçika): 0-2
Tottenham (İngiltere) - Ludogorets (Bulgaristan): 4-0
K Grubu
Wolfsberger (Avusturya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-3
CSKA Moskova (Rusya) - Feyenoord (Hollanda): 0-0
L Grubu
Slovan Liberec (Slovakya) - Hoffenheim (Almanya): 0-2
Gent (Belçika) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-2