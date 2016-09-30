Harry Styles: Evlenmek ve çocuk yapmak istiyorum

One Direction grubunun 22 yaşındaki elemanı Harry Styles, talk Show sunucusu Chelsea Handler’ın "Evlenecek veçocuk sahibi olacak mısın?" sorusunu "Benim için işlerin iyi gideceği zamanları dört gözle bekliyorum, evlenmeyi ve bebek yapmayı çok istiyorum" diye yanıtladı.

One Direction’ın bir daha bir araya gelip gelmeyeceği konusuna ise Styles "Bilmiyorum. Biz bu işe başladığımızda da insanlar kendinizi 5 yıl içinde nerede görüyorsunuz, diye soruyorlardı. İnsanlar sürekli bir şeyler soruyor. Bunları yanıtlamak çok zor. Bir daha asla bir araya gelmeyeceğiz asla demedim ama şu an hepimizin farklı bir şeyleri keşfetmesi çok güzel. Belki bir gün yine birlikte bir şeyler yapmak isteriz ama bunu akışına bıraktık, doğal olursa daha iyi olur" yorumunu yaptı.

Styles, "Bugüne kadar başıma gelen en önemli, en muhteşem şey bu grupta olmaktı. Hayatımı baştan aşağı değiştirdi" diye de ekledi.

"Hiç tatil yapmadım ama şikayetçi değilim"

Christopher Nolan’ın ‘Dunkirk’ filmi için ilk kez kamera karşısına geçen ve oyunculuk kariyerine başlayan Harry Styles, ‘Çok gergindim am asanırım iyiydim. Okulda oyuncluk yapardım. Hep yapmak istediğim bir şeydi ama grup devreye girince bunun için hiç doğru zamanı bulamamıştım. Böyle bir ara verince iyi bir zamanlama olacağını düşündüm. Aktörlük benim için konforlu alanımdan çıkmak ve meydan okumak demekti ve iyi de geldi. Şimdi yeniden stüdyodayım ve hiç tatil yapamadığım için şikayetçi değilim. Kendimi çok şanslı hissediyorum’ diyor.