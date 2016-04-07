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Dünya

Harry Potter'ın yazıldığı sandalye 400 bin dolara satıldı!

Müzayededen elde edilen gelirin yazar Rowling'in vakfına bağışlanacağı duyuruldu

07 Nisan 2016 15:18

İngiliz yazar J.K. Rowling'in, Harry Potter fantastik bilim kurgu serisinin 'Harry Potter ve Felsefe Taşı' ve 'Harry Potter ve Sırlar Odası' kitaplarını yazdığı sandalye yaklaşık 400 bin dolara alıcı buldu. 1930'lu yıllara ait olduğu belirtilen sandalyenin üzerinde "Harry Potter'ı bu sandalyede otururken yazdım" ifadesi yer alıyor.

NTV'de yer alan habere göre, ABD’nin New York şehrinde yapılan müzayedede, Harry Potter serisinin İngiliz yazarı J.K. Rowling'in oturduğu sandalye yaklaşık 400 bin dolara (1 milyon 134 bin liraya) satıldı. Müzayedenin açılışı 65 bin dolar civarından yapılmıştı.

Sandalyenin üzerinde Rowling'in kendi el yazısıyla yazılmış "Harry Potter'ı bu sandalyede otururken yazdım" ifadesi yer alıyor.1930'lu yıllara ait sandalye, yazara ünlü olmadan önce İskoçya'nın başkenti Edinburg'da yaşarken hediye edilmişti. Satıştan elde edilen gelirin Rowling'in vakfına bağışlanacağı bildirildi.

Tüm dünyada 450 milyon satılan 7 kitaptan oluşan Harry Potter serisi, Warner Bros tarafından 2001 ve 2011 yıllarında 8 film olarak beyazperdeye uyarlanmış ve yaklaşık 8 milyar dolarlık gişe başarısına ulaşmıştı.  

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