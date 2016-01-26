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Dünya

Harry Potter’ın yazarından Trump’un sözcüsüne: Ölüm yiyen!

Rowling, Trump için daha önceden de “Voldemort’tan bile kötü” demişti

26 Ocak 2016 14:39

Dünyaca ünlü Harry Potter serisinin yazarı J. K. Rowling, Müslüman ve azınlık karşıtı söylemleriyle bilinen ABD başkan aday adayı Donald Trump’ın kampanya sözcüsü Katrina Pierson’a ‘ölüm yiyen’ dedi. Rowling daha önceden de Trump için “Voldemort’tan bile kötü” demişti.

Sputnik’in haberine göre Pierson'ın, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan aday adaylarından Trump'ın kampanya sözcüsü olmadan önce kişisel Twitter hesabında yazdığı, "Muhteşem Obama'nın babası Afrika'da, Mitt Romney'nin babası Meksika'da doğdu. Safkan kimse kaldı mı?" ifadelerini paylaşan J. K. Rowling, "Ölüm yiyenler aramızda" yorumunu yaptı.

Pierson'ın tweet'i güncel olmasa da, Trump'ın ayrımcı açıklamalarına yönelik tepkilerin artmasıyla birlikte yeniden gün yüzüne çıktı ve birçok kişi tarafından eleştirilerek paylaşıldı. Tweet'i paylaştığı dönemde, America's Web Radio'da talk show sunuculuğu yapan Pierson ise yazdıklarının yeniden gündem olmasıyla ilgili bir açıklama yapmadı.
 

Ölüm yiyen nedir?
 

J. K. Rowling'in yazarlığını yaptığı Harry Potter serisinde yer alan ‘ölüm yiyenler', safkan büyücülerin diğerlerinden üstün olduğunu savunan ve karanlık Lord Voldemort'u destekleyen bir grup cadı ve büyücüden oluşuyor.

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