Harry Potter'ın sihirli sandalyesi 45 bin dolara açık arttırmada!

J.K. Rowling'in Harry Potter'ın ilk iki macerasını kaleme alırken yararlandığı meşe sandalye, 45 bin dolara açık arttırmaya çıkarıldı.

Radikal'in haberine göre, J.K. Rowling’in tüm dünyayı kasıp kavuran Harry Potter serisinin ilk iki cildini kaleme alırken oturduğu sandalye, ABD’nin New York kentinde, Heritage Auction tarafından gelecek ay açık artırmaya çıkarılacak. Açık artırmayı kazanan kişiye Rowling imzalı bir yazı da gönderilecek.

Rowling’in Harry Potter serisinin ilk iki cildini yazarken kullandığı meşeden yapılma sandalyenin bugüne dek birkaç kez el değiştirdiği biliniyor. 2002’de yazar tarafından, “Harry Potter’ı işte bu sandalyede yazdım” notu ile çocuk şiddetine karşı mücadele eden bir organizasyon yararına bağışlanmış ve bir süre sonra ortadan kaybolmuştu. Yedi yıl sonra eBay’de ortaya çıkan sandalye, 29 bin 117 dolara alıcı buldu.