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Kültür-Sanat

Harry Potter'ın sekizinci kitabı geliyor

Lily ve James'in hikâyesinin işleneceği oyunda, öncelik Harry'nin Dursley'lerle geçirdiği yıllara verilecek

11 Şubat 2016 17:55

Harry Potter‘ın sekizinci kitabı ile ilgili detaylar açıklandı. Harry Potter and the Cursed Child, kitap olarak geliyor.

Geekyapar'da yer alan habere göre; Harry Potter and the Cursed Child, bu yaz İngiltere’de gösterime girecek ve HP hikayesini devam ettiren bir tiyatro oyunu olarak geçen sene duyurulmuştu. J.K. Rowling, Jack Thorne ve John Tiffany ile beraber, Harry Potter‘ın hikayesini devam ettirmeye karar vermişti, oyunun senaryosu dijital ve fiziksel kitap olarak oyunun ilk gösterimden sonra satışa da sunulacak.

The Daily Mail’in yaptığı habere göre ise ismi Harry Potter and the Cursed Child olacak olan oyun, Harry’nin Hogwarts’a kabul almadan önceki yıllarını konu edinecek. Lily ve James'in hikâyesinin işleneceği oyunda, öncelik Harry'nin Dursley'lerle geçirdiği yıllara verilecek.

23 Ekim 2015 tarihinde yayınlanan resmi sinopsiste şu ifadelere yer veriliyor: 

“Harry Potter olmak her zaman zordur. Şimdi de kendisi Sihir Bakanlığı’nda çok çalışan bir memur, üç okul çağındaki evladın babası ve bir kocayken yine işler zor.

Harry ait olduğu yerde kalmayı reddeden geçmişiyle başa çıkmaya çalışırken, en genç oğlu Albus da hiç istemediği bir aile mirasıyla mücadele etmek zorunda. Geçmiş ve gelecek iç içe geçerken, hem baba hem de oğul rahatsız edici bir gerçeği öğrenecekler: Bazen karanlık hiç beklenmedik yerlerden gelir.”

 

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