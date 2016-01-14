T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Harry Potter'ın 'Profesör Snape'i hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Alan Rickman bir süredir kanserle mücadele ediyordu

14 Ocak 2016 17:18

Harry Potter serisinde canlandırdığı 'Profesör Snape' rolüyle geniş kitlelerin tanıdığı ünlü İngiliz sinema ve tiyatro oyuncusu Alan Rickman, 69 yaşında hayatını kaybetti. Rickman'ın ailesi, usta oyuncunun uzun zamandır kanserle mücadele ettiğini belirtti.

"Harry Potter" ve "Zor Ölüm" filmlerinde canlandırdığı karakterlerle dünya çapında tanınan Rickman'ın kansere yenik düştü. 

Rickman'ın dünya çapında tanınmasına vesile olan Bruce Willis ile oynadığı 1988 yapımı "Zor Ölüm" filminde canlandırdığı 'Hans Gruber' rolü oldu.

Ünlü aktör Harry Potter serisinde 'Profesör Snape'i canlandırıyordu.

 

‘Kötü adam’ rolleriyle tanınıyordu

 

İngiltere'nin başkenti Londra doğumlu Rickman, kariyerine tiyatroyla başladı. Daha sonra Hollywood filmlerinde rol almaya başlayan Rickman, özellikle 'kötü adam' rolleriyle biliniyordu.

İngiltere'de İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, Rickman'ı "neslinin en muhteşem oyuncularından biri" sözleriyle övdü ve Twitter'dan oyuncunun ailesine başsağlığı diledi.

Harry Potter ve Ölüm Yadigarları'nın 2. bölümünde Profesör Severus Snape'in seri boyunca Harry Potter'ı koruduğu ortaya çıkmıştı

ETİKETLER

alan rickmanharry potterprofesör snapekötü adamfilmsinemakanserhayatını kaybetti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24