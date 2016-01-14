Harry Potter'ın 'Profesör Snape'i hayatını kaybetti

Harry Potter serisinde canlandırdığı 'Profesör Snape' rolüyle geniş kitlelerin tanıdığı ünlü İngiliz sinema ve tiyatro oyuncusu Alan Rickman, 69 yaşında hayatını kaybetti. Rickman'ın ailesi, usta oyuncunun uzun zamandır kanserle mücadele ettiğini belirtti.

"Harry Potter" ve "Zor Ölüm" filmlerinde canlandırdığı karakterlerle dünya çapında tanınan Rickman'ın kansere yenik düştü.

Rickman'ın dünya çapında tanınmasına vesile olan Bruce Willis ile oynadığı 1988 yapımı "Zor Ölüm" filminde canlandırdığı 'Hans Gruber' rolü oldu.

Ünlü aktör Harry Potter serisinde 'Profesör Snape'i canlandırıyordu.

‘Kötü adam’ rolleriyle tanınıyordu

İngiltere'nin başkenti Londra doğumlu Rickman, kariyerine tiyatroyla başladı. Daha sonra Hollywood filmlerinde rol almaya başlayan Rickman, özellikle 'kötü adam' rolleriyle biliniyordu.

İngiltere'de İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, Rickman'ı "neslinin en muhteşem oyuncularından biri" sözleriyle övdü ve Twitter'dan oyuncunun ailesine başsağlığı diledi.

Harry Potter ve Ölüm Yadigarları'nın 2. bölümünde Profesör Severus Snape'in seri boyunca Harry Potter'ı koruduğu ortaya çıkmıştı