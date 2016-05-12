Harry Potter'ın Draco Malfoy'u aslında kurt adam mıydı?

J.K. Rowling’in yedi kitaplık roman serisinden sinemaya uyarlanan Harry Potter’ın hayranları tarafından kitaplardan yola çıkılarak üretilen bir teoriye göre Draco Malfoy kurt adam olabilir.

Filmloverss'ta yer alan habere göre; Harry Potter serisi yaklaşık beş yıl önce sinemadaki macerasını noktalamasına rağmen var olduğu günden beri serinin hayranları tarafından birçok teorinin ortaya çıkmasına vesile oldu. Hayranların çeşitli sosyal platformlardan teorilerini dile getirmesi 7 kitaptan ve 8 filmden oluşan seriye farklı bir açıdan bakmamızı sağlıyor. Son zamanlarda açıklanan Profesör McGonagall’ın bir Ölüm Yiyen, Dumbledore’un aslında zaman yolculuğu yapan Ron Weasley olması gibi teorilerin dile getirilmesiden sonra bu teorilere bir yenisi daha ekleniyor. Buna teoriye göre seride Harry Potter’ı kendine düşman edinen, Slytherin takımında yer alan ve açık sarı saçlarıyla tanınan Draco Malfoy‘un aslına bir kurt adam olduğu belirtiliyor.

Draco Malfoy Bir Kurt Adam Mı?

Öncelikle bu teoriyi açıklamak için Draco’nun bir ölüm yiyen olup olmadığı analizinden bahsedebiliriz. Harry Potter’da Karanlık Lord’un hizmetkarlarına verilen genel isim olarak adlandırılırlar ölüm yiyenler. Bir kişinin ölüm yiyen olup olmadığını anlamak için ise sol kolunda bir kuru kafa ve yılandan oluşan Karanlık İşaret‘e bakmak yeterlidir. Kitaplara baktığımızda Draco Malfoy’un karanlık işaret taşıdığına dair hiç kanıt görülmüyor ya da hiç bir ana şahit olunmuyor. Her ne kadar Draco’yu ölüm yiyenlerle aynı masada otururken ve Voldemort’un ona Dumbledore’u öldürmesi verdiği çok önemli bir göreve seçildiğini görebiliyoruz ancak bu Draco’nun ölüm yiyen olma ihtimalini oluşturmuyor. Ayrıca ölüm yiyenlerin Melez Prens’in sonunda Astronomi Kulesi’ne girdikleri anda sadece onların geçebileceği bir koruma alanı oluşturdukları bölümde, Draco’nun kuleye girdiği andan itibaren karanlık işaretin onun arkasından gittiğini ve aşağıya inmesinin hemen öncesinde karanlık işaretin de aşağı indiği fark ediliyor.Buna göre karanlık işaret hiçbir zaman Draco’yu kontrolü altına almamış, ona herhangi bir yaptırım uygulatmamıştır.

Teoriye bir diğer açıdan bakacak olursak Fenrir Greyback’ten bahsedecebileceğimizi söyleyebiliriz. Harry Potter serisinde kurt adam dediğimiz zaman Lupin ile birlikte akla gelen ilk karakterlerden biri olan Fenrir Greyback, çocuklara saldırmayı tercih eden ve Remus Lupin’in ısırarak onu kurt adama dönüştüren acımasız bir karakterdir. Aynı zamanda Voldemort’un en büyük destekçilerinden biri olan Fenrir Greyback, bir ölüm yiyenin görevinde başarısız olması sonucunda o ölüm yiyenin çocuklarını ısırarak laneti yayma görevine sahiptir. Lucius Malfoy’un beşinci kitabın sonunda Harry Potter ve Voldemort hakkındaki kehaneti elde edememesi yani görevinde başarısız olması Greyback’in Draco’yu ısırarak onu kurt adama dönüştürmüş olma ihtimalini doğuruyor.

İyi özellikler gösteren bir kurt adam olarak bildiğimiz Remus Lupin’in Azkaban Tutsağı’nda dolunay zamanı oldukça bitkin ve solgun görünmesi, hatta hasta olduğunu bahane ederek bir derse gelmemesi, Draco’nun Melez Prens’te ki haliyle oldukça büyük bir benzerlik taşıyor. Melez Prens’te Draco’nun etrafta hasta, gergin ve sürekli sorun çıkartan biri olması bunu destekler nitelikte. Her ne kadar bu durumun görünen nedeninin Dumbledore’u öldürme görevinin kendisine verilmesi olarak düşünülse de aslında kurt adam olduğu için Draco’nun böyle bir değişimden geçtiği varsayımı yapılıyor teoriyi üreten hayranlar tarafından.

Bu açıklamaları düşünüldüğünde bazı insanlara mantıklı gelen bu teori bazı insanlara ise oldukça uzak geliyor. Bunun gibi teorilerin üretilmesi ise Harry Potter’ın insanların akıllarında hep yer ettiğine ve güncelliğini her zaman koruduğuna işaret ediyor.