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Yaşam

Harry Potter’dan Galatasaray maçında yaralanan basketbolcu Gigi Datome’ye cevap

Fenerbahçeli basketbolcu Datome'nin aldığı yara, Harry Potter'a benzetilmesine neden olmuştu

16 Mart 2017 01:11

Galatasaray Odeabank-Fenerbahçe maçında aldığı yarayla ilgili Harry Potter'a benzetilen İtalyan basketbolcu Gigi Datome'ye serinin yazarı J.K Rowling'den mesaj geldi.

Geçtiğimiz hafta oynanan derbi karşılaşmasında başından aldığı yara ile Harry Potter’a benzetilen Gigi Datome serinin yazarı olan J.K Rowling’e “Millet lütfen fotoğrafımda benimle beraber J.K. Rowling’i de etiketleyin. Onunla tanışmak için tek şansım bu. #hadibudurumdanyararlanalım” diye çağrıda bulunmuştu.

İtalyan oyuncuya yazardan gelen cevap ise şu şekilde oldu:

“Gigi Datome, şimdi gördüm! Şunu söylemeliyim ki benimle tanışmak için kimsenin kafasına böyle şimşek şeklinde bir yara alması gerekmiyor. Umarım kısa sürede iyileşirsin. #bunuevdedenemeyin.”

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