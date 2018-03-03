Harry Potter'daki görünmezlik pelerini gerçek mi oluyor?

“Harry Potter” serisine sık sık karşımıza çıkan “görünmezlik pelerini” gerçek olmaya çok yakın. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ), Barcelona’da bulunan Katalonya Politeknik Üniversitesi ile beraber, nesnelerin görünmezliğini sağlama konusunda önemli bir çalışmayı tamamlama aşamasına geldi. Teknoloji, filmdeki gibi geniş çaplı olmasa bile nano boyutta hayata geçecek.

Mithat Yurdakul’un Milliyet’te yer alan haberine göre, TOBB ETÜ ve Katalonya Politeknik Üniversitesi’nin ortak projesinde, nano ölçek nesneler üzerindeki çalışmalarda, görünmezlik perdesinin arkasında kalan nesnenin dışarıyı görebilmesi sağlanmaya çok yaklaşıldı. TOBB ETÜ Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hamza Kurt, nano cisimleri görüntülerken kullanılan yakın alan optikdetektörlerin cisme çok yakın tutulması sebebiyle görüntülerin detay kaybı ile elde edilebildiğini vurguladı. Kurt bu sorunu aşabilmek için; görüntülemeyi yapan detektörü özel bir nano malzeme ile kaplayıp görünmez kıldıklarında nano cismin fotoğrafının tüm ayrıntılarıyla elde edilebileceğini anlattı.

Virüs açılımı

Çalışmaları neticesinde geliştirilebilecek “görünmez” nano-optik sensörlerin malzeme bilimi, biyoloji, tıp gibi çok geniş bir yelpazede uygulama alanı bulabileceğini kaydeden Prof. Dr. Kurt, şunları söyledi:

“Çalışmamızın sonuçları malzeme biliminde nano-malzemelerin termal, elektriksel, mekaniksel ve kimyasal özelliklerinin karakterize edilmesinde ve üstün özelliklere sahip yeni malzemelerin geliştirilmesinde kullanılabilir. Çünkü görünmez nano optik sensörle; daha iyi görüntüler elde ederek nano malzemenin yapısını daha iyi anlayabileceğiz.

O malzeme üzerinde bir deney yaptığımızda, elimizde daha iyi görüntüleri olduğu için malzemeninfiziksel ve kimyasal özelliklerini daha doğru karakterize edebileceğiz. Çalışmamız biyoloji biliminde ise hücre yapısının, DNA yapılanmalarının (konfigürasyon), bakteri ve virüslerin özelliklerinin daha net anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Bu sayede tıp alanında da önemli gelişmeler sağlanabilir.”

Harry Potter pelerini mümkün mü?

Harry Potter filminde ünlü olan, “görünmezlik pelerini”nin ise fiziken mümkün olamayacağını ifade eden Prof. Dr. Hamza Kurt, “Dışarıdan herhangi bir ışığın erişemediği bir bölgeden, aynı şekilde dışarıya da ışık yayılamıyor. Yani görünmezlik, beraberinde ‘görememezlik’ dezavantajını getiriyor. Gerçek hayatta kullandığımız büyük cisimleri görünmez kılmak için, halen aşılması gereken çok fazla fiziksel engel bulunuyor.

Yaptığımız ve ileride yapmayı planladığımız çalışmaların bu engelleri kısmen de olsa ortadan kaldıracağını öngörmekteyiz. Ancak herhangi bir objenin çevresine özel olarak tasarlanmış soğurucu malzemeler (metamalzeme, boya vb. kaplama) ekleyerek geri yansımaları azaltıp, o objenin görünürlüğünü azaltmak mümkündür” diye konuştu.