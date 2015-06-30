Harry Potter yazarından Ramazan tavsiyesi

Kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ve hayranları ile mesajlaşmaları ile bilinen J.K. Rowling, bu defa bir hayranının attığı Ramazan tweet'ine verdiği cevapla gündemde.

Kanada'nın Toronto kentinde yaşayan yaşayan 21 yaşındaki Mujtaba Alvi isimli hayranı Rowling'e attığı tweet'te Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı kitabını okuduğunu ama oruç tuttuğu için serinin 5'inci kitabındaki yemek tasvirlerini okumanın kolay olmadığını söyledi.

Ntv'nin haberine göre, bu mesajın ardından İngiliz yazarın genç okuruna yanıtı gecikmedi. Hayranına serinin 7'nci kitabını okuması tavsiyesinde bulunan Rowling, "Harry Potters ve Ölüm Yadigarları'nı dene. O kitapta o kadar çok yemiyorlar" dedi.

Kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken bu sohbetin kahramanı ülke basının da ilgisini çekti. Basına konuşan genç okur, mesajı attığı günün doğum günü olduğunu ve Rowling'in cevabının aldığı en güzel hediye olduğunu belirtti.

Rowling'in okuruyla diyoloğu şöyle: