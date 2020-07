Harry Potter'ın u Jason Isaacs, Harry Potter filmleri hakkında konuştu. Isaacs filmin bazı hayranlarının yeni çekimler beklentisine, "Harry Potter'ın yeniden çekilmesi delilik olur" diyerek karşılık verdi.

Harry Potter serisinin Lucius Malfoy'u Jason Isaacs, Harry Potter kitaplarının yeniden uyarlanması ve hayranlarının yeni film beklentileri hakkında konuştu.

Isaacs şu ifadeleri kullandı: "Her şeyden önce franchise, farklı yerlerde insanlara hamburger satılmasına izin verildiği ve herkesin aynı tadı aldığından, patates kızartmalarının aynı tatta, aynı uzunlukta olduğundan emin olunduğu anlamına gelen bir sözcük. Harry Potter da 7 muhteşem kitaptan 8 dahiyane filme dönüştürüldü.

Herhangi birinin bunları yeniden çekeceğini düşünüyor muyum? Herhangi birinin The Godfather ya da Some Like It Hot gibi dahice bir şeyi yeniden çekmesi hakkında düşündüğüm şeyin aynısını düşünüyorum.

Bence bu filmler mükemmel insanlar tarafından mükemmel zamanda mükemmel şekilde yapıldı. Ve onları yeniden çekmek delilik olur."

Tüm zamanların en çok hasılat yapan filmleri arasında yer alan Harry Potter serileri, bütçelerinin kat kat üstünde kar elde ederek milyarlarca dolarlık gelir elde edilmesini sağladı.



İçinde yedi kitap, sekiz film, iki tema parkı ve sayısız oyuncak çeşitleriyle Harry Potter markası 25 milyar dolarlık bir değer elde etti.