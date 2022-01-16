Harry Potter'ın yeni filmleri geliyor

Harry Potter'ın yapımcıları, serinin yeni filmlerinin çekileceği duyuruldu. Filmi ve kitaplarının boykot çağrılarının arttığı bir dönemde yapımcılar, Harry Potter’ın yeni filmlerinin yapılacağını duyurdu. ABD’de Haziran-Temmuz gibi çekimlerine başlanacak yeni filmde eşcinsel, azınlık ve trans bireylerin rol alacağı kaydedildi.

Kitap serisi sayesinde dünyanın en çok kazanan yazarlarından biri olan J.K. Rowling’in eşcinsel ve trans bireyler hakkında yaptığı açıklamaların ardından tepkiler büyüyor. Tartışma, bir internet sitesinde yayımlanan “Covid-19 sonrası Regl Olan Kişiler İçin Daha Eşit bir Dünya” başlıklı yazıyı paylaşmasının ardından alevlenmişti. Rowling yazıda geçen , "Regl olan kişiler" ifadesini eleştirerek, "Eminim bu kişiler için bir ifade kullanıyordu. Biri bana yardım etsin. Wumben miydi? Wimpund muydu? Woomud muydu?" demiş ve regl olan kişilere kadın denmesinin uygun olacağı görüşünü savunmuştu.

Potter'ın annesi trans birey olacak

İnternet üzerinden yayınlanması planlanan bir seri olarak planlanan yeni filmde Harry Potter’ın annesini bir trans bireyin canlandırmasının beklendiği duyuruldu.

Harry Potter’ın babasının maceralarının anlatılacağı hikayede Asyalı, Afro-Amerikalı, etnik, Latino, Orta Doğulu, Hint, Güney Asyalı ve Güneydoğu Asyalı oyunculara yer verileceği kaydedildi.