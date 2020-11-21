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Kültür-Sanat

Harry Potter'ın 'Severus Snape'i Alan Rickman'ın günlükleri kitaplaştırılıyor

21 Kasım 2020 13:18

T24 Dış Haberler

Harry Potter filmlerinde oynadığı Severus Snape rolüyle akıllara kazınan Alan Rickman'ın günlükleri kitaplaştırılıyor.

Yayımcı Canongate'in haklarını satın aldığı günlükler 2022 yılının sonbaharında "The Diaries of Alan Rickman" (Alan Rickman'ın Günlükleri) ismiyle yayımlanacak.

The Guardian'ın aktardığına göre Rickman, bir gün kitaplaştırılması niyetiyle 1990 yılında günlük tutmaya başladı. Rickman'ın pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybettiği 2016 yılına kadar günlük tutmaya devam ettiği belirtildi. 

27 farklı günlükten oluşan kitapta okuyucular Ricakman'ın kariyeri ve hayatı hakkında düşüncelerini okuyabilecek. Canongate günlükleri, "nükteli, dedikodulu ve çok içten" olarak nitelendirdi.

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