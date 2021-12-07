Harry Potter’ın 20. yıl özel bölümü 'Return to Hogwarts'tan ilk fragman

Yayınlanan kısa fragmanda, Hagrid karakterine hayat veren Robbie Coltrane, Neville Longbottom'ı canlandıran Matthew Lewis ve Weasley ailesinin babası Arthur Weasley karakterini canlandıran Mark Williams'ın Hogwarts'tan davetiye mektupları aldığını görülüyor.

Return to Hogwarts'ta, Ralph Fiennes (Lord Voldemort), Jason Isaacs (Lucius Malfoy), Gary Oldman (Sirius Black), Tom Felton (Draco Malfoy), James Phelps (Fred Weasley), Oliver Phelps (George Weasley), Bonnie Wright (Ginny Weasley), Alfred Enoch (Dean Thomas), Evanna Lynch (Luna Lovegood) ve daha birçok isim yer alacak.

Serideki filmlere derinlemesine bir bakış sunacak olan retrospektif, oyuncularla ve film ekibiyle yapılan röportajlar içerecek.