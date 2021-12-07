T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Harry Potter’ın 20. yıl özel bölümü 'Return to Hogwarts'tan ilk fragman

''Return to Hogwarts'', serinin ilk filmi Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın 20. yılında, başta ''altın üçlü'' Daniel Radcliffe, Rupert Grint ve Emma Watson olmak üzere serinin oyuncularını bir araya getirecek

07 Aralık 2021 10:20

İzleyicilerin, Harry Potter ekibini Hogwarts’ta yeniden göreceği 'Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts' bölümünden ilk tanıtım geldi. Önümüzdeki sene Türkiye pazarında açılacak olan HBO Max’in ev sahipliği yaptığı bölüm, 1 Ocak 2022’de izleyici karşısına çıkacak.
harry potterHarry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwartshogwartsreturn to hogwarts
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24