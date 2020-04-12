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Kültür-Sanat

Harry Potter hayranları merakla bekliyor; Fantastik Canavarlar 3'te kimler olacak?

Fantastik Canavarlar 3'ün 12 Kasım 2021’de gösterime girmesi planlanıyordu

12 Nisan 2020 14:01

 

Yeni tip Koronavirüs pandemisinden önce önce yapım aşamasında olan Fantastik Canavarlar’ın (Fantastic Beasts) bir sonraki devam filminde iki Harry Potter karakterinin de rol alacağı iddia edildi.

İki karakterin filmde yer alıp almayacağı Warner Bros tarafından değerlendiriliyor. Robbie Coltrane’nin devam filminde Rubeus Hagrid olarak geri dönebileceği öne sürüldü. Fantastik Canavarlar serisinin Harry Potter’la aynı evrende geçtiğine değinen fanlar, Hogwarts bekçisinin filmde bir ölçüde yer alabileceğine dair umutlu. 

Ayrıca Lord Voldemort olacak Tom Riddle’ın genç halinin yeni filmde bir rolü olabileceği öne sürüldü. 

David Yates’in yönettiği, JK Rowling ve Steve Kloves’in birlikte yazdığı Fantastik Canavarlar 3'ün 12 Kasım 2021’de gösterime girmesi planlanıyordu. 

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