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Kültür-Sanat

'Harry Potter', 'Hari Puttar'la mahkemelik oldu

Hindistan film endüstrisi Bollywood yapımı "Hari Puttar" filmi, gişe rekorları kıran "Harry Potter" filmlerinin yapımcısı tarafından "isim hakkı" nedeniyle mahkemeye verildi.

26 Ağustos 2008 03:00

Warner Bros. şirketi, Bollywood yapımı "Hari Puttar: Bir Haylaz Çocuk Komedisi" filminin adının, dünyaca ünlü çocuk büyücü Harry Potter'ın ismine çok benzediği gerekçesiyle şikayette bulundu. Hari Puttar filminin yapımcıları ise, kendi filmlerinin bu seriyle uzaktan yakından ilgisi olmadığında ısrar ediyor.

Merkezi Bombay'da bulunan Mirchi Film şirketinin yöneticisi Munish Purii, "Hari Puttar ile Harry Potter arasında kesinlikle hiçbir benzerlik yok" dedi. Purii, Hari'nin Hindistan'da yaygın bir isim olduğunu, "puttar"ın da "oğul" anlamına geldiğini söyledi.

Hintli Hari Puttar, ailesi tatile gidince evde yalnız kalan ve hırsızlara karşı tek başına mücadele eden bir Hintli çocuğun hikayesini anlatıyor. Hikayesi, dönemin çocuk oyuncusu Macaulay Culkin'in rol aldığı "Evde Tek Başına" filmine benzeyen Hari Puttar'ın ilk duruşması pazartesi günü yapıldı.

Hollywood yapımcıları, 12 Eylülde gösterime girmesi planlanan filme tedbir kararı konulmasını istiyor.

Warner Bros. sözcüsü Deborah Lincoln, Hari Puttar'a karşı dava açtıklarını doğrulayarak, şirketin "fikri mülkiyet haklarına değer verdiğini ve koruduğunu, ancak devam eden davaların ayrıntılarını kamuya açıklamadıklarını" kaydetti.

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