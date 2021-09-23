Harry Potter evreninde geçen ‘Fantastic Beasts’ serisindeki yeni filmin adı belli oldu

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Warner Bros. Fantastic Beasts serisinin yeni filminin ismini Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore olarak açıkladı. Johnny Depp’in rolünü Mads Mikkelsen’in devraldığı film, 15 Nisan 2022’de vizyona girecek.

Sinemaseverleri Harry Potter’ın büyülü evrenine geri götüren Fantastic Beasts serisi, üçüncü filmle beyazperdedeki yolculuğuna kaldığı yerden devam ediyor.

Filmin hayranları, Dumbledore’un saklı kalmış sırlarını gün yüzüne çıkartacağının sinyallerinin verildiğini konuşuyor. Bu yeni filmde Profesör Albus Dumbledore, giderek güçlenen karanlık büyücü Gellert Grindelwald’ın büyücülük dünyasının kontrolünü ele geçirmek için harekete geçtiğini bilir. Onu tek başına durduramayacağını bilen Dumbledore, Newt Scamander’ı, eski ve yeni canavarlarla karşılaşacakları ve Grindelwald’ın giderek artan takipçileriyle çatışacakları tehlikeli bir görevde insanlara liderlik etmesi görevlendirir.

Serinin ana kahramanı olan Newt Scamander’ı canlandıran Eddie Redmayne ve Albus Dumbledore’un gençliğine hayat veren Jude Law ile beraber Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol ve Ezra Miller bu film için rollerine geri dönüyor.

Önceki filmde serinin kötü karakteri olan Gellert Grindelwald’u canlandıran Johnny Depp, bu filmde yer almıyor. Son dönemde oynadığı filmlerden ziyade 2017 yılında boşandığı Amber Heard‘e şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme gelen Depp, geçtiğimiz yıl Warner Bros.’un isteği doğrultusunda Fantastic Beasts serisinden ayrıldığını açıklamıştı. Johnn Depp’in filmden ayrılmasının ardından Gellert Grindelwald rolünü devralması için usta oyuncu Mads Mikkelsen ile anlaşmaya varıldı.

Mads Mikkelsen’in Gellert Grindelwald’a hayat verdiği bu filmin yönetmenliğini serinin ilk iki filmine imza atan David Yates üstleniyor.