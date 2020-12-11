Harrison Ford, son bir kez daha Indiana Jones'u oynayacak

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Harrison Ford, Disney'in yeni Indiana Jones filminde ikonik macerapereste bir kez daha can verecek.

Bu filmde 78 yaşındaki aktörün Indy'yi 5. ve son defa oynayacağı belirtildi. Filmi Ford v Ferrari'nin yönetmeni James Mangold yönetecek.

Filmin Temmuz 2022'de vizyona gireceği açıklandı.

2013 yılında yaptığı açıklamalarda Ford, tekrar karakteri oynamasının "uygun" olacağını ve Indiana Jones filmlerinin aksiyonu merkeze almak zorunda olmadığını ifade etmişti.

Filmin yapımcısı, "Her zaman tek bir Indiana Jones olacak" diyerek ikonik rolü Harrison Ford'dan başkasına vermeyi düşünmediklerini bildirmişti.