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Harran'daki 15 Temmuz Anıtı'ndan Erdoğan heykeli kaldırıldı

Heykelin yerine 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız yazılı tabela konuldu

13 Eylül 2017 16:28

Şanlıurfa Harran İlçe Belediyesi tarafından yaptırılan 15 Temmuz Anıtı'nda yer alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tanka eliyle 'dur' işareti yaptığı heykeli kaldırıldı.

Harran Belediyesi, ilçe girişine halkın darbecilerden ele geçirip üzerinde bayrak açtığı tank ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eliyle ‘dur’ işareti yaptığı heykelden oluşan anıt yaptırmıştı.

Anıtta bulunan Erdoğan heykeli, bu sabah yerinden kaldırıldı. Kaldırılan heykelin yerine ise '15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız' yazılı tabela konuldu.

Tank ve insan figürlerinin halen yerinde olduğu anıttaki Erdoğan heykelinin kaldırılmasıyla ilgili belediyeden açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ATO Congresium'da gerçekleştirilen Belediye Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, “Bazı belediyelerimiz şahsımın heykel veya benzer görsellerini yapmışlar. Tabii bunu duyunca ben çok çok üzüldüm. Bu bizim değerlerimize terstir. Ben ne heykelimin dikilmesini istiyorum, ne masklar yapılmasını istiyorum, ne bu tür görseller yapılmasını istiyorum” açıklamasında bulunmuştu.

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