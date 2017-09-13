Erdoğan, heykelinin dikilmesine tepkili: Duyunca çok üzüldüm, hemen kaldırttık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bazı belediyelerin kendi heykelini yaptığını duyunca çok üzüldüğünü belirtti. Söz konusu heykelleri kaldırttıklarını ifade eden Erdoğan, "Bunlar bizim değerlerimizle çatışıyor" dedi.

ATO Congresium'da gerçekleştirilen Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı, 'Erdoğan'a benzemiyor' tartışmalarının ardından kaldırılan büstle ilgili açıklama yaptı.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Bazı belediyelerimiz şahsımın heykel veya benzer görsellerini yapmışlar. Ben bunu duyunca çok üzüldüm. Bu bizim değerlerimize terstir. Ben ne heykel istiyorum, ne masklar, ne bu tür görseller istiyorum. Bunları hemen kaldırttık zaten. Lütfen bu yanlışlara girmesinler. Heykel değil, hizmete yönelik eserler diksinler. Bunlar bizim değerlerimizle çatışıyor, asla bu yola hiçbir arkadaşım tevessül etmesin."

Ne olmuştu?

Kocaeli'de İzmit'e bağlı Topçular mahallesinde, darbe girişiminin yıldönümünde açılan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı'ndaki Tayyip Erdoğan'ın büstü tartışma yaratmıştı.

Büst, 'Erdoğan'a benzemiyor' tartışmalarının ardından belediye tarafından kaldırılmıştı.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, "Zaten hiç kimse Erdoğan'a benzeyemez. Bir başka parka daha uzun adam heykeli diktik. O da benzemiyor. Ama bir simgeyi ifade ediyor. Bu tür çalışmalara böyle bakmak lazım" demişti.