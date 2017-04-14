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Harran'da tankı durduran Erdoğan'lı 15 Temmuz anıtı

Anıtın açılışı referandumdan sonra yapılacak

14 Nisan 2017 17:35

Şanlıurfa'nın Harran İlçe Belediyesi, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece yaşananları unutturmamak için, şehrin girişine anıt dikti.

Anıtta tankın üzerine çıkıp Türk bayrağı açan insanlar ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın heykeli de yer aldı. Erdoğan, anıtta, tankın namlusunun önünde sağ eliyle dur işareti yaparken görülüyor.

Gazete Kritik'in haberine göre Harran Belediyesi'nin 15 Temmuzu unutturmamak yaptırdığı anıtın resmi açılışının referandumdan sonra yapılacak. 

Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, "15 Temmuz gecesi ikinci Kurtuluş Savaşını veren Türk milletinin, yıllar boyu hafızalardan silinmeyecek bir destana imza attığını" belirterek, “Biz de diktiğimiz bu anıtla milletimizin yazdığı büyük destanı ölümsüzleştirmek istedik. Şehrin girişine diktiğimiz anıt, Harran'a gelip gidenlere o geceyi unutturmayacak” dedi.

 

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Harran 15 Temmuz anıtıRecep Tayyip ErdoğanHarranMehmet Özyavuz

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