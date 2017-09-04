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Yaşam

Harran Üniversitesi: Kurban kesiminde besmele ile salgılanan endorfin, morfinden daha etkili!

"Çalışmamız hakem değerlendirilmesinden geçerek uluslararası bir kongrede sunulacaktır"

04 Eylül 2017 22:12

Şanlıurfa’daki Harran Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğretim üyeleri, besmele ile salgılanan endorfinin morfinden daha etkili olduğunu öne sürdü. Yapılan araştırmanın sonucunda, helal kesim sırasında hayvanlarda 'beta endorfin hormonu' seviyelerinde artış belirlendiği ifade edildi.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nden Prof. Dr. Gürbüz Aksoy, Prof. Dr. Faruk Süzergöz ve Araştırma Görevlisi Pelin Polat, hayvanların helal yöntemlerle kesimi sırasında acı çekip çekmediğini araştırdı.

Hayvan kesimi üzerine araştırma yapan veterinerler, helal kesimin hayvanın rahatlayarak ölmesini sağladığını ileri sürdü.

Araştırma kapsamında helal kesim öncesi, helal kesim sırası ve helal kesimden 3 dakika sonra olmak üzere üç farklı evrede beta endorfin analizi yapıldığı, hormon seviyesinin kesim öncesinde alınan değerlerinin kesim esnasında alınan kan örneklerinde iki katına çıktığı, kesimden 3 dakika sonra ise yaklaşık 4 katına çıktığının belirlendiği belirtildi.

Çalışmada, beta endorfin hormonunun, ağırı kesici özelliğinin, morfin olarak bilinen ağrı kesiciye göre 30 kat daha fazla olduğuna vurgu yapıldı ve helal kesimde beta endorfin hormonu sayesinde hayvanların sakinleştiği dile getirildi.

 

"Uluslararası kongrede sunulacak"

 

Öte yandan Aksoy AB ülkelerinde kesim yapılırken tabanca ve şok yönteminin kullanılmasını eleştirdi: “Çalışmamız hakem değerlendirilmesinden geçerek uluslararası bir kongrede sunulacaktır”dedi.

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